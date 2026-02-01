3月に開催されるWBCで侍ジャパンに初選出されたオリックス・曽谷龍平が、ブルペンで100球の投球練習を行った。キャンプ初日からブルペン投球を行うのは、入団4年目で初めて。大舞台に備えて調整を早めており「状態はまだまだだけど、いい球もあった。もっと調子を上げていきたい」と振り返った。シーズン中のNPB球とは違い、滑りやすいとされるWBC球。左腕は「少し気を抜くと（直球が横に）動いてしまう。手になじむようにし