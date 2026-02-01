高校サッカー新人戦の県大会決勝が1日行われ、大津高校が3年連続で優勝しました。3年連続の優勝を狙う大津と勝てば15年ぶりの優勝となる秀岳館の対戦となった決勝。互いに得点なく迎えた後半、ゴール前で浮き上がったボールに山本翼がヘディングで合わせ先制します。さらにその2分後、後半途中から試合に入った薮田尚大が2点目のゴール。2-0で大津が勝利し、3年連続22回目の優勝を決めました。両チー