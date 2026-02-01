任期満了に伴う水俣市長選挙が1日に告示され、3選を目指す現職と新人で元市議の合わせて2人が立候補しました。水俣市長選に立候補したのは届け出順に▼無所属・現職で3選を目指す髙岡利治さん（67）▼無所属・新人で元市議の谷口明弘さん（57）の2人です。投票は衆院選と同じ8日の午前7時～午後8時に行われ、即日開票されます。31日現在の有権者数は1万8348人です。