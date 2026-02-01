プロ野球の春季キャンプが１日、各地で１２球団一斉に始まった。２年ぶりのリーグ制覇を目指す読売巨人軍は、宮崎市のひなた宮崎県総合運動公園で始動。晴天下で多くのファンが見守る中、選手は精力的に練習に取り組み、阿部慎之助監督（４６）は「けが人もなく素晴らしいスタートが切れたと思う。いい緊張感、いい雰囲気で練習できた」と振り返った。昨季パシフィック・リーグを２連覇して日本シリーズも制した福岡ソフトバ