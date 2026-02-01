8日の日曜東京メインは「第76回東京新聞杯」（芝1600メートル）。春のマイル路線を占う一戦に重賞勝ち馬が13頭そろった。主役は昨年覇者ウォーターリヒトだ。スポニチ賞京都金杯2着から挑んだ昨年は、4コーナー12番手から上がり3F最速タイ33秒2の末脚で豪快な差し切りV。重賞初制覇を飾った。その後は9、7、9着と思うような結果が出なかったが、これは前残りの展開に泣いたもの。15番人気ながら3着と健闘した前走マイルCSこそ