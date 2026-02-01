お笑い芸人の明石家さんま（７０）が、１日放送の「祝！徹子の部屋５０周年超豪華！芸能界総出でお祝いＳＰ」（テレビ朝日系）に出演。昨年、行われた息子の二千翔さんの結婚式を振り返った。さんまは「僕（結婚式に）出れないと思ってたんです。離婚もしてるし二千翔の本当の父親でもないし、出れないだろうと思ったら、二千翔から連絡くれた」といい「『どうしても来てほしい。父親の場所でスピーチしてほしい』って。