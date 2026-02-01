オランダ１部アヤックスのＤＦ冨安健洋が、１日の敵地・エクセルシオール戦でベンチ入りした。前節のホームのフォレンダム戦で加入後初めてベンチメンバー入りしたのに続き２戦連続ベンチ入り。前節は出番がなかったため、公式戦出場となれば、アーセナル時代の２４年１０月５日のサウサンプトン戦以来、４８４日ぶりとなる。冨安は昨年２月に右膝の手術を受け、同７月にプレミアリーグ・アーセナルとの契約を解除し、無所