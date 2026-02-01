巨人は１日に宮崎で春季キャンプをスタート。練習前の円陣で阿部慎之助監督（４６）は「お互いチームメートを高め合う競争をしよう」と訓示した。全体練習を終えた阿部監督は、球場に隣接しているひなた武道館で開催中の「故長嶋茂雄終身名誉監督をしのぶ展覧会」を訪れた。昨年６月３日に肺炎のため８９歳でこの世を去った巨人終身名誉監督・長嶋茂雄さんの「軌跡」を振り返ることができるこの展示会。じっくりと見て回った