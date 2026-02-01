新日本プロレス１日後楽園大会で行われた「ヤングライオン杯争奪トーナメント（ＹＬ杯）」決勝戦は、村島克哉（２５）が嘉藤匠馬（２３）を下し、優勝を飾った。２０１９年９月の１２回大会以来６年４か月ぶりに開催されたＹＬ杯には６選手がエントリー。ともに２３年１１月デビューで、シードから決勝戦に駒を進めた２人は、一歩も譲らない意地の張り合いを展開した。ドロップキックをキャッチして逆エビに捕獲した村島だっ