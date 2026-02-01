広島・栗林良吏投手（２９）が１日、先発転向１年目へ「ハイペース調整」を明かした。宮崎・日南キャンプ初日からブルペン入りし、変化球も交え６５球。６年目で社会人時代以来の先発に挑戦する右腕は「１日目からこんなに投げたことがない」と汗をぬぐった。危機感が異例の超速調整につながっている。新井監督は先発ローテの「白紙」を強調。通算１３４セーブの元守護神も例外ではなく、プレシーズンの結果次第では開幕ローテ