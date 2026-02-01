ソフトバンク・王貞治球団会長が１日、福岡・筑後の球団施設を訪れ、「オールホークス」での競争を求めた。宮崎でＡ組（１軍相当）とＢ組（２軍相当）、福岡・筑後でＣ組とリハビリ組のキャンプがスタート。練習前には訓示し「遠慮はいらない」と強烈なアピールに期待した。鋭いまなざしで、選手たちに説いた。「２０２６年型の野球を、ホークスはする。どんどんアピールして」。王会長は、訓示の中で何度も「アピール」という