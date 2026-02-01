お笑いタレント明石家さんま（70）が、1日放送のテレビ朝日系「祝！徹子の部屋50周年超豪華！芸能界総出でお祝いSP」（後5・00）に出演。長男・二千翔さんの思い出について語った。さんまの元妻の女優・大竹しのぶと死別した元夫との間に生まれた二千翔さん。母がさんまと再婚したため、血はつながっていない。2人は92年に離婚したが、その後もさんまは二千翔さんを家族同然にかわいがっている。そんな二千翔さんが昨年結