国際政治ジャーナリストとして活躍した作家の落合信彦（おちあい・のぶひこ）さんが１日、老衰で死去した。８４歳だった。告別式は近親者で行う。喪主は長男でメディアアーティストの陽一さん。東京生まれ。米国のオルブライト大、テンプル大大学院で国際政治学を専攻した。その後、ジャーナリストとして活動し、世界各地を訪ねながら冷戦下の国際情勢や、各国の諜報機関などを取材した。著書に「狼たちへの伝言」や「アメリ