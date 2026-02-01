阪神・茨木秀俊投手が1日、春季キャンプ具志川組の中で唯一のブルペン100球超えを果たした。午前、午後の2度に分けてブルペン入りし、力強い球を披露した。「去年2試合、1軍で投げさせてもらって、一層上で活躍したい気持ちが大きい。自主トレの過ごし方も変わったので」午前のブルペンでは、梅野がボールを受けた。「いい感じ」、「（直球に）差されたわ」と賛辞の声が飛んだ。終了後には約10分間コミュニケーションを取り