2月1日、TOYOTA ARENA TOKYOで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第21節第2戦が開催。アルバルク東京が富山グラウジーズと対戦し、70－69で競り勝った。A東京はこれで6連勝を飾り、通算成績を24勝11敗とした。 司令塔のテーブス海を欠くA東京は苦しい立ち上がりを強いられる。富山のヤニス・モランらにインサイドで得点を許し、第1クォーターを21－24で終えると、第2