オリックス・バファローズの佐藤一磨（24）が1月30日、Instagramを更新。結婚を報告した。 「【ご報告】この度お付き合いさせていただいていた方と結婚いたしました」と投稿されたのは、夕日を背景にした佐藤とパートナーの後ろ姿。 佐藤は「自分自身、新しいことが重なる一年になります。