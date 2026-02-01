宮城県仙台市にある「アイスリンク仙台」が1日、公式サイトを更新。フィギュアスケート男子で五輪連覇を達成し、プロとして活動する羽生結弦さん（31)から新たに200万円の寄付を受けたことを報告した。同サイトで「羽生結弦様は、いつも地元仙台を深く愛され、「アイスリンク仙台」のことをとても大切に思ってくださり、これまでも度々のご寄付を頂戴いたしておりますが、さらにこの度新たに多額のご寄付を頂戴いたしました。