31日夜から1日にかけ熊本県内では火事が相次ぎ、天草市では1人が死亡、1人が軽いけがをしました。1日午前、天草市川原新町の惠藤貴美子さん（82）の住宅が全焼する火事がありました。この火事で惠藤さんの住宅のほか隣接する家屋2棟の壁などが焼け、性別不明の1人が遺体で見つかりました。また初期消火にあたった女性1人が軽いけがをしました。住人の惠藤さんと連絡がとれておらず、警察と消防が遺体の身元の確認を進めています。