俳優の木村拓哉（53）が1日放送のTOKYO FM「木村拓哉 Flow」（日曜前11・30）に出演。事務所の後輩に「ちゃんとした大人になっている」と感心した。この日のゲストは、2日に初の著書「アイドル経営者」（講談社）を発売する「SUPER EIGHT」の大倉忠義（40）。木村は、大倉から「“最近お茶にはまっているって噂を聞いたので、これどうぞ”って言って、ちゃんと紙袋に入った、お茶をいただきまして」と明かし、「“ちゃんとし