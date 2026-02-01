衆院選の投開票を前に31日、熊本市などで投票を呼び掛ける啓発活動が行われました。熊本市の下通アーケードでは県の選管が投票日が記載されたウェットティッシュを配って投票を呼びかけました。投票日は2月8日で即日開票されます。