三代目JSOULBROTHERSのOMI（登坂広臣、38）が1日、千葉・幕張メッセで約4年のソロコンサートを行った。3日間公演の最終日で、最新ミニアルバムで共演した三浦大知（38）や先輩のTAKAHIRO（41）ら豪華ゲストと一夜限りのステージを展開した。同じ道のりをたどり、公私ともに仲の良いTAKAHIROと歌い上げた「THEREDRAIN」。全20曲中17曲目にこの日一番ともいえる、耳をつんざくような大歓声が起こった。2人の声は重なり