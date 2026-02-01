【SVリーグ 女子オールスターゲームズ】TEAM NICHIKA 3ー0 TEAM YOSHINO（1月31日・GLION ARENA KOBE）【映像】まさかのヘディングでレシーブに選手“ずっこけ”女子バレーのオールスターで、まさかの“ヘディングレシーブ”が飛び出した。相手のサーブに対しておもむろに頭を差し出し、ボールを頭上に…。コート上の選手も思わずずっこけるよもやの展開となった。SVリーグのオールスターゲーム「エムット presents SV.LEAGUE