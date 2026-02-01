2月はチョコの季節ですが、今、別のスイーツも来ています。そこで、デパートで「なぜ今、あんこなんですか？」と質問してみました。東京・日本橋三越本店で行われている「あんこ博覧会」。14日までの期間中、王道から進化系まで41ブランドが集結。テーマは「Thank you Berry much」。あんこの甘さを引き立てるイチゴなど、ベリー系フルーツとのコラボが楽しめます。会場にいる人に「なぜ今、あんこなんですか？」と尋ねると「（Q.