【横浜ＢＣ−名古屋Ｄ】第２クオーター、シュートを打つ横浜ＢＣのイングリス＝横浜国際プール（（Ｃ）Ｂ．ＬＥＡＧＵＥ）バスケットボールのりそなＢリーグ１部（Ｂ１）は１日、横浜国際プールなどで行われ、東地区の横浜ＢＣは名古屋Ｄに８０─７０で勝利した。川崎はＳＲ渋谷に５８─７３で敗れた。横浜ＢＣは前半を５点リードで折り返す。第３クオーターはシーソーゲームを展開しながらリードを守り、最終クオーターも食い