三代目ＪＳＯＵＬＢＲＯＴＨＥＲＳのボーカルも務めるØＭＩ（３８）が１日、幕張メッセで約３年半ぶりとなるソロ公演「ØＭＩＬＩＶＥ２０２６〜ＩＮＦＩＮＩＴＹＭＯＯＮ〜」の最終日を迎えた。２０２４年に始まったプジェクト「ＴＨＥＦＵＳＩＯＮ」を通して感じてきた無限の可能性３日間で表現。１日目、２日目は過去のライブを現代版に復刻させた。「いつもと違う空気感が流れてた」と振り返った