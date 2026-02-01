国際ジャーナリストで作家の落合信彦（おちあい・のぶひこ）さんが１日午前８時８分、老衰のため、死去した。８４歳だった。信彦さんの長男でメディアアーティストの落合陽一氏が、ＳＮＳで父を追悼した。陽一氏は同日、自身のインスタグラムとＸ（旧ツイッター）を更新。「今晩はみなさん是非お付き合いください．父を愛してくれてありがとう＃落合信彦＃スーパードライ」と記し、信彦さんがＣＭに出演していたアサヒのス