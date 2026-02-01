三代目 J SOUL BROTHERSのボーカル・ØMIが、最新EP『THE FUSION』のリード曲「THE FUSION」のミュージックビデオを2月1日21:00よりYouTubeプレミア公開することが決定した。今作EPは、様々なキャリアを持つ異色のアーティストと融合することで新たなエンターテイメントを創造するプロジェクト“THE FUSION”の集大成作品。「Purple Pill feat. SKY-HI」「Feel Gold feat. 山下智久」「To be feat. 三浦大知」に加え、「THE FU