日本ハムからＦＡ移籍した石井一成内野手（３１）が１日、西武入団後初の春季キャンプ初日を終えた。昨季は日本ハムで正二塁手として１０８試合に出場し、打率２割５分９厘、６本塁打、３０打点。西武は現時点で正二塁手が白紙で、「もちろんレギュラーで出ることが一番の目標。競争に勝っていかないといけないんで、そこはキャンプからしっかりアピールできれば」と意気込む。守備練習では３月に行われるＷＢＣにも出場が決