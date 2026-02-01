これは筆者自身の体験です。何事にもすぐに「できない」と諦めがちだった5歳の息子。そんな姿に私も少し諦めかけていましたが、夫のある提案をきっかけに、息子が自信をつけて変わっていった出来事をご紹介します。 すぐに「どうせ無理」と言っていた息子 5歳の息子は、何かを始めてもすぐに「どうせできないし、もういいや」と諦めてしまうことが多く、私はその姿を見るたびに「この子の性格なのかな」と、少し諦めかけていま