男子ゴルフで日米ツアー通算１３勝を挙げ、２４年パリ五輪男子日本代表監督の丸山茂樹（セガサミーホールディングス）が１日、東京・渋谷区のゴルフショップ「ダブルイーグル恵比寿店」でトークショーを行った。国内外で活躍してきた丸山は、ウェアへの強いこだわりを明かした。「若い頃は丸山もトガっていて、『１回写真を撮られた服は着られないな〜』なんて言ってた。３６５日プレーするなら、上から下まで新しい服を着てた