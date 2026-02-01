iriが1月30日（金）に東京ガーデンシアターにて、デビュー10周年イヤーの幕開けとなる＜iri 10th Anniversary LIVE Episode.0＞の東京公演を行なった。オフィシャルからのレポートをお届けする。◆ライブ写真アリーナ席と3層のバルコニー席を埋め尽くしたオーディエンスが包み込む開演前のステージ。その前面に貼られた紗幕にはデビュー年を指す“2016”の数字が映し出され、長い活動の軌跡を辿るように、ゆっくりとカウントアップ