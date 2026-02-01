ファーム中地区のハヤテは１日、ちゅ〜るスタジアムで春季キャンプを迎えた。創設３年目となる今季は、ヘッドコーチ兼野手総合コーチとして、派遣元の巨人で昨季１軍内野守備走塁コーチを務めた古城茂幸氏が就任。巨人で培った経験を、ハヤテに還元することを誓った。合同自主トレから１日のオフを挟んで迎えたこの日、古城ヘッドは内野シートノックで自らバットを振り続けた。全体練習後には若手内野手３人に対する特守を実施