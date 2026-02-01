ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて、世界的DJ/プロデューサー「Zedd（ゼッド）」との初コラボレーションによる“新音楽体験”ライド・アトラクション『スペース・ファンタジー・ザ・ライド ~CLUB ZEDD REMIX〜』が期間限定で開催されます。2026年1月30日(金)から8月17日(月)までの期間、パークの人気屋内型スピン・コースター『スペース・ファンタジー・ザ・ライド』が、Zeddの完全監修により、音に乗り、心が解き放たれる特別