イタリア北東部に位置するコルティナダンペッツォ＝1月（共同）【コルティナダンペッツォ（イタリア）共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪の開催地コルティナダンペッツォは、1956年大会以来70年ぶりの祭典を待つ。人口は約5500人。アルプスの山々に囲まれた小さな街は当時の面影を残す。イタリア北東部で標高3千メートルを超える山々、世界遺産ドロミテの谷間に位置する。美しく荘厳な景色から「ドロミテの女王」と称され、夏は