三代目J SOUL BROTHERSのøMI（38）が1日、千葉・幕張メッセで3年半ぶりのソロ公演øMI LIVE 2026〜INFINITY MOON〜Day3：FINAL NIGHT〜THE FUSION〜」を開催した。3日間で6万人を動員した大規模ライブで、30日と31日は過去のツアーの再現ライブを実施。この日は24年に始動し、SKY−HIや山下智久、BTSのSUGAなど、さまざまなアーティストとコラボしたソロプロジェクト「THE FUSION」で誕生した楽曲を中心に、全20