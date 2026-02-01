三代目J SOUL BROTHERSのøMI（38）が1日、千葉・幕張メッセで約4年ぶりのソロ公演「øMI LIVE 2026〜INFINITY MOON〜Day3：FINAL NIGHT〜THE FUSION〜」を開催した。24年に始まった、さまざまなアーティストとコラボするソロプロジェクト「THE FUSION」を通じ、新たに誕生したプロジェクト「INFINITY MOON」を、3日間かけてステージで表現。1月30日は18年に開催したツアー「FULL MOON」を、31日は22年のツアー「A