今や一番売れてる「カローラ」がコレ！国際的なベーシックモデルとして長年トヨタを支えてきた「カローラ」のなかで、今や最も売れているバリエーションがSUVの「カローラクロス」です。近年の実績では、カローラ全シリーズの販売台数のうち約半分を占めています。2025年5月には一部改良を行いましたが、最新バージョンはどのような進化を遂げたのでしょうか。【レースゲームみたい？】これが新カローラクロスの「日本初アイテム