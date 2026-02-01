十日町市で2月1日、除雪中の男性２人が水路に流される事故があり、その後近くを流れる川で心肺停止の状態で見つかりました。事故があったのは、十日町駅近くの住宅などが密集する地域です。1日午前11時すぎ、「流雪溝に人が流された」と警察に通報がありました。警察や市によりますと、空き家の除雪を複数人でしていたところ、男性２人が詰まった雪を流そうと水路の中で除雪を行い、流されたということです。警察と消防が捜索し、1