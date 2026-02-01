新潟県妙高市で2月1日の午後3時頃、自宅の庭で上半身が雪に埋まった状態で倒れている81歳の男性が見つかりました。警察によりますと、入院中の男性の妻が夫と連絡が取れないため知人に相談し、自宅を確認してもらったところ、雪に埋まった男性を発見して消防に通報しました。男性は意識不明の状態で病院に搬送されましたが、約1時間後に病院で死亡が確認されました。男性の近くにはスノーダンプがあったほか、屋根に向かって