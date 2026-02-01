2026年2月のおひつじ座（牡羊座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、おひつじ座の全体運、社交運、恋愛運を占います。おひつじ座（3月21日〜4月19日生まれ）自分軸で再起動をかける・全体運運気は、大きく変わっていきます。理想主義の海王星と現実主義の土星がこれからのおひつじ座さんをけん引していくでしょう。このため、脳内会議は活発になるはず。「やりたい」「無理でしょ」「でも、やりたい」「ワ