2026年2月のおうし座（牡牛座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、おうし座の全体運、社交運、恋愛運を占います。おうし座（4月20日〜5月20日生まれ）扉を開いて新しい世界へ・全体運やるべきことが多くて、息切れしそう。きっとご自身でも感じていると思いますが、少々キャパオーバーです。でも、とりあえず、やるしかないし、やればできるし、できて当たり前と思われているため、ここは、踏ん張っていき