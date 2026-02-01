2026年2月のふたご座（双子座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、ふたご座の全体運、社交運、恋愛運を占います。ふたご座（5月21日〜6月21日生まれ）押し引きを丁寧に場と流れを読んで・全体運自分で自分の道を切り開く積極性と人に寄り添っていく協調性が求められています。前半は、ちょっと煮え切らないムードなので、あえて強く出るといいでしょう。「こうしませんか？」的な同意を求めつつのリードが