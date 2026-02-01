元お笑いコンビ・ブリリアンでアメリカンフットボール選手としても活躍したコージ（38）が1日、自身のインスタグラムを更新。かつてのトリオ「ブルゾンちえみ with B」メンバーである元ブルゾンちえみこと藤原しおりさん（35）とフィットネスレース「AirAsia HYROX OSAKA」に挑戦したことを報告し、2ショットを公開した。【写真】「ふたりともいい笑顔」元“ブルゾンちえみ”藤原しおりさん＆元“with B”コージの清々しい2ショ