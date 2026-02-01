元日向坂46で女優の齊藤京子（28）が1日、都内で主演映画「恋愛裁判」（深田晃司監督）スペシャルライブ＆舞台あいさつに登壇し、一夜限りのパフォーマンスを披露した。“恋愛禁止ルール”を破ったとして裁判にかけられる女性アイドルの実話をベースとした作品。この日のイベントでは、劇中で齊藤らが演じたアイドルグループ「ハッピー☆ファンファーレ」がスクリーンを飛び出して集結。一夜限りの特別ステージを披露した。カラフ