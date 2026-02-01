きょう夕方、東京・渋谷区にある12階建てマンションで火事があり、火元の8階の部屋に住む60代の男性1人が死亡しました。きょう午後4時15分ごろ、東京・渋谷区代々木のマンションで、「8階部分から煙が出ている」と目撃者から通報がありました。東京消防庁によりますと、現場は地下1階、地上12階建てのマンションで、8階の1室から火が出て、消防車両など29台が出動しました。火はおよそ1時間半後にほぼ消し止められましたが、80平方