プロ野球・巨人のドラフト1位、竹丸和幸投手が春季キャンプ初日である1日からブルペンに入り、阿部慎之助監督などが見守る中、40球を投げ込みました。「投げているときは緊張しなかった」と話した竹丸投手。今回は7割8割の力で投げたということですが、首脳陣の熱視線を浴びていました。竹丸投手は打者の手元で伸びるまっすぐを主体に、変化球との組み合わせで相手を翻弄（ほんろう）するスタイル。開幕ローテーションの一角を担う