溜息をつき浮かない顔をしたきよしを目撃し、おばあちゃんが心配して声をかけます。「どうしたんだい、決算前の経理のような顔して」。どうやらきよしは夏休みの宿題が進んでいなくて悩んでいたようです。おばあちゃんは「ベタな悩み」といやな反応を見せますが、きよしがしつこく粘り強くせがむと手伝ってくれることに…。『文学的なオチが癖になる雪のヤドカリ4コマ劇場』を無料で読む今回は短編マンガ「きよしの夏休み」をご