メディアアーティスト落合陽一氏（38）が1日、X（旧ツイッター）を更新。実父で、国際ジャーナリスト・作家の落合信彦さんが、2月1日午前8時8分に老衰のため84歳で死去したことを報告した。陽一氏は「泣かないつもりだったんですけどね．2／1の朝8：08に父は逝きました」と報告した。1月31日の夜、サウジアラビアに向かう飛行機に乗る予定だったが、都内でタクシーに乗り込んだところで母から父が救急車で運ばれたとの連絡があった