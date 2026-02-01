最後の一瞬に、勝負師の顔を見せた。別府大分毎日マラソンが１日、大分市高崎山うみたまご前スタート、ジェイリーススタジアムゴールの４２・１９５キロで行われ、青学大出身の吉田祐也（ＧＭＯインターネットグループ）が２時間６分５９秒で日本人トップの２位に入った。終盤まで続いた後輩・黒田朝日（青学大）との激闘を制し、２０２８年ロサンゼルス五輪代表選考会「マラソン・グランド・チャンピオンシップ（ＭＧＣ）」の出