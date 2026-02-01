日本ハムの「開幕４番・三塁」に内定している郡司裕也捕手（２８）が１日、新庄監督の“４番ノルマ”に呼応した。沖縄・名護でキャンプイン。前日、指揮官に、「３０試合で（打率）２割８分を打っていなかったから２軍に落とそうかな」と、ハッパをかけられた。「ボスらしいというか僕に対する目標設定がいつも絶妙。ちょっと背伸びしなきゃいけない目標を与えればその気になるっていうのを見越してくれている」と感謝。続けて、